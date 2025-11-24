  • İSTANBUL
Yerel Motorlu testere elinden düştü: Ayak başparmağı koptu
Motorlu testere elinden düştü: Ayak başparmağı koptu

Bursa İnegöl'de bahçesinde odun kesen bir kişi, motorlu testerenin elinden düşmesi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi’nde odun kesen Serdar A., motorlu testerenin elinden düşmesiyle ağır şekilde yaralandı. Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Gündüzlü Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Serdar A., motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Kesim sırasında elinden düşen motorlu testere sol ayak başparmağına isabet ederek kesti. Ayak başparmağı kopan Serdar A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı, parmağı yerine dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Jandarma, olaya ilişkin inceleme başlattı.

