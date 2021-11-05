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Gündem Motorlu kuryeler için üzen istatistik! Salgın sürecinde kaza ve ölüm sayıları katlanarak arttı!
Gündem

Motorlu kuryeler için üzen istatistik! Salgın sürecinde kaza ve ölüm sayıları katlanarak arttı!

Koronavirüs salgını ile internetten alışverişin yaygınlaşması sonucu sayıları artış gösteren kuryelerin trafik kazalarına ilişkin veriler açıklandı. Açıklanan verilere göre, pandemi sürecinden bu yana 190 kurye kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:56:00 - 2021-11-05 23:01:53
Motorlu kuryeler için üzen istatistik! Salgın sürecinde kaza ve ölüm sayıları katlanarak arttı!

Pandemi sürecinde Türkiye'de 190 motorsikletli kuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazalara en çok karışan meslek grubu

Salgın ile birlikte internet alışverişlerindeki artış, motorlu kuryelerin trafikteki sayısı daha da arttı. Hatta son zamanlarda trafikte motor kullananların çoğunluğunu motorlu kuryeler oluşturuyor. Dolayısıyla kazalara da en çok bu meslek grubu karışıyor.

190 motorlu kurye hayatını kaybetti

Trafikteki motorsiklet yoğunlu kazaları da beraberinde getiriyor. Açıklanan verilere göre, salgın döneminde 190 motorlu kurye trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Kuryelere dikkat etmeyen sürücüler ve tecrübesiz motorlu kuryeler kazaların en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber

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