Motorlu kuryeler için üzen istatistik! Salgın sürecinde kaza ve ölüm sayıları katlanarak arttı!

Pandemi sürecinde Türkiye'de 190 motorsikletli kuryenin kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazalara en çok karışan meslek grubu

Salgın ile birlikte internet alışverişlerindeki artış, motorlu kuryelerin trafikteki sayısı daha da arttı. Hatta son zamanlarda trafikte motor kullananların çoğunluğunu motorlu kuryeler oluşturuyor. Dolayısıyla kazalara da en çok bu meslek grubu karışıyor.

190 motorlu kurye hayatını kaybetti

Trafikteki motorsiklet yoğunlu kazaları da beraberinde getiriyor. Açıklanan verilere göre, salgın döneminde 190 motorlu kurye trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Kuryelere dikkat etmeyen sürücüler ve tecrübesiz motorlu kuryeler kazaların en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber