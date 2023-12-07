Motorinin litre fiyatı düştü! İşte indirim miktarı
Bu Gece yarısı itibarıyla motorinin fiyatına 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi 36 lira seviyelerine düştü.
Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petroldeki düşüş devam ediyor. Petrol fiyatlarının günlerdir 76-77 dolarla son 5 ayın dip seviyelerinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibarıyla motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzladı.
Motorin, 36 lira seviyelerine düştü
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 30 kuruşa, Ankara'da 36 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 12 kuruşa düştü.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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