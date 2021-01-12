Motorine zam geliyor

Ntv'deki habere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat artışının tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.

Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.