Motorine zam geldi!
Motorinin litre fiyatına 1,08 lira zam geldi.
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin güçlü seyrini koruması ve ABD'nin Latin Amerika merkezli adımlarının küresel arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Gelişmeler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
Motorine 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 8 kuruş zam geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 50,70 TL
Motorin litre fiyatı: 54,62 TL
LPG litre fiyatı: 27,94 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 50,87 TL
Motorin litre fiyatı: 54,81 TL
LPG litre fiyatı: 28,93 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 51,75 TL
Motorin litre fiyatı: 55,87 TL
LPG litre fiyatı: 28,84 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 52,05 TL
Motorin litre fiyatı: 56,14 TL
LPG litre fiyatı: 28,63 TL