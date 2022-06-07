Motorine yeni zam geldi mi? 7 Haziran 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle petrol fiyatları küresel piyasada yükselmeye devam ediyor. Brent petrol, güne yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 120,23 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselemsi otomatik olarak akaryaktı fiyatlarına da zam olaraka yansıyor. Araç sahipleri her benzinlik önünden geçerken benzin güncel fiyatlarını şöyle göz ucuyla bakmaktan kendini alamıyor. Peki benzine yeni zam gelecek mi? Benzin litre fiyatı ne kadar? Benzin ne kadar oldu? Motorin zamlandı mı, motorin-mazot ne kadar oldu? İşe güncel motorin, benzin fiyatları.
ABD’den üst düzey ziyaret mesajı alan Suudi Arabistan yönetimi, önce OPEC’te üretimi artırma sözü verdi ardından fiyatları yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına şimdi de Arabistan’dan gelen bu hamle petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine eden oldu. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatı 120,23 dolardan işlem görmeye başladı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını anlık olarak takip eder oldu. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte gözler akaryakıtı fiyatlarına çevrildi. Peki benzin ne kadar oldu, motorine yeni zam geldi mi? İşte güncel benzin ve motorin fiyatları
Güncel motorin benzin fiyatları
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.