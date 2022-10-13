Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş ve dövizdeki dalgalanmalar brent petrol fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Peki, akaryakıta indirim var mı?

Motorine ne kadar indirim yapıldı? Güncel benzin motorin fiyatları 13 Ekim Perşembe:

13 Ekim Perşembe gece yarısı itibariyle motorin grubuna 2,13 TL'lik indirim yapıldı.

İstanbul'da motorinin litresi 26,36 liradan, benzinin litresi ise 20,60 liradan satılıyor.

Ankara'da motorinin litresi 26,52 liradan, benzinin litresi ise 20,74 liradan satılıyor.

İzmir'de motorinin litresi 26,54 liradan, benzinin litresi ise 20,72 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatı nasıl belirlenir?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir. Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulmaktadır.