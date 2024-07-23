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Ekonomi Motorine indirim! Perşembe gününe dikkat
Ekonomi

Motorine indirim! Perşembe gününe dikkat

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:25:00 -
Motorine indirim! Perşembe gününe dikkat

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, motorin fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor.

25 Temmuz gecesi itibarıyla motorin fiyatlarında 1,16 TL civarında bir indirim öngörülüyor. Bu indirim, perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

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