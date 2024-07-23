Motorine indirim! Perşembe gününe dikkat
Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, motorin fiyatlarına indirim yapılması bekleniyor.
25 Temmuz gecesi itibarıyla motorin fiyatlarında 1,16 TL civarında bir indirim öngörülüyor. Bu indirim, perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
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