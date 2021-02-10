Motorine gelen 16 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine zam geldiğini açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." İfadeleri kullanıldı.