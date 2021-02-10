  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Motorine gelen 16 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak
Ekonomi

Motorine gelen 16 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 17:23:00 -
Motorine gelen 16 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine zam geldiğini açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 11/02/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 16 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." İfadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu

9 Şubat Salı gününün reyting sonuçları Hekimoğlu ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı. Güldür Güldür sözde komedi dizisinin sunucusu Ali Sunal..
Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası!
Dünya

Komşu ülkeden akılalmaz S-400 iddiası! "Türkiye kopyaladı"

Yunan Vima gazetesi, Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemi'ni kopyaladığını ileri sürdü.
Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay