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Ekonomi Motorine 33 kuruş zam
Ekonomi

Motorine 33 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam geldi. Söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 28 kuruş olarak yansıyacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:09:00 -
Motorine 33 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerine göre, motorin ve benzin fiyatlarındaki artışın ardından, fiyat artışının vergi ayarlamaları ile karşılandığı Eşel Mobil Sistemi, motorinde bu yıl ikinci kez devreye alındı. 

Buna göre motorin fiyatındaki 33 kuruşluk artışın 28 kuruşu pompaya yansırken, kalan 5 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,34 liraya satılan motorin fiyatı litre başına 6,62 lira olacak. Bir litre motorin İstanbul'da 6,31 liradan 6,59 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,68 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, dolar kurundaki değişimler ile Türkiye dahil olmak üzere Akdeniz pazarlarında işlenmiş ürünlerin ortalama fiyatı ile rafineri fiyatı baz alınarak hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım şirketlerinin uyguladıkları fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle firmalara ve şehirlere göre biraz farklılık gösterebilir.

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