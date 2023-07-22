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Ekonomi Motorinden sonra benzine de büyük zam! Eyvah eyvah! Bu defaki çok ama çok fena
Ekonomi

Motorinden sonra benzine de büyük zam! Eyvah eyvah! Bu defaki çok ama çok fena

Yeniakit Publisher
2023-07-22 10:51:00 -
Motorinden sonra benzine de büyük zam! Eyvah eyvah! Bu defaki çok ama çok fena

Motorinin ardından benzine de büyük bir zam geliyor.

Motorinin ardından benzine de büyük bir zam geliyor.

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor. 

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı gereği ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlenmişti. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti. 
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Benzinin fiyatı, İstanbul'da 34,03 liradan, motorinin fiyatı ise 33,92 liradan satılıyor.

 

 

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