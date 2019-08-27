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Motorin ve benzine zam

Motorin ve benzinin litre fiyatlarına zam yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 11:20
Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına 11 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir’de 6,28 liradan 6,39 liraya yükseldi. Ankara’da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir’de 6,68 liradan 6,84 liraya çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:20
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Motorinin litre fiyatı
  5. benzinin litre fiyatı
  6. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)

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