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Aktüel

Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Antalya’nın Finike ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:09:48 -
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Antalya’nın Finike ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Finike ilçesi Kale Mahallesi Liman tarafında park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Otomobilin sahibine ulaşarak motor kapağı açıldı. Ancak, yavru kedi vatandaşların uğraşlarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye erlerinin titiz çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. İtfaiye erleri korkulu gözlerle etrafına bakan yavru kediyi kucaklarında severek sakinleştirmeye çalıştı.

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