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Gündem Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme: ‘30 dakikada kapıda’ saçmalığına son!
Gündem

Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme: ‘30 dakikada kapıda’ saçmalığına son!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 09:17:00 -
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme: ‘30 dakikada kapıda’ saçmalığına son!

Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak.

Sayıları hızla artan kuryelerle ilgili yeni bir düzenleme yolda. Ulaştırma Bakanlığının hazırladığı taslağa göre, ürünler için verilen teslim süresi taahhüdü ortadan kalkacak.

Sayıları ve trafikte etkinliği hızla artan kuryelik mesleğiyle ilgili̇ yeni̇ düzenleme yolda.

Ulaştırma Bakanlığı kuryelerle ilgili yeni bir taslak hazırladı. NTV’nin haberine göre, taslakta en dikkat çeken ayrıntı "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleriyle ilgili madde. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.

Yaş sınırı

Taslakta kurye araçlarıyla ilgili de yenilik yer alıyor. Kurye teslimi için kaydedilecek motosikletler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olamayacak.

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.
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Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.

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