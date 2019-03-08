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MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi

- "Doktor" lakaplı Rossi, MotoGP tarihinin en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan sürücüsü - Rossi, 7 kez dünya şampiyonu olup, 89 yarış kazandı - 1960'lı yılların sonunda 8 kezle en çok dünya şampiyonluğuna ulaşan Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği elde etti

08 Mart 2019 Cuma 11:27
MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi


İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP kariyerinde toplam 322 yarışa çıkan 40 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan pilot unvanlarını elinde bulunduruyor.


- Rekor peşinde


En son 2009 yılında şampiyonluğa ulaşan Rossi, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde vatandaşı Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olacak.

Toplam 7 şampiyonluğu bulunan Rossi, bu sezon 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında elde ettiği 8 şampiyonlukla lider durumda bulunan Agostini'yi yakalamak için mücadele edecek.

İtalyan pilot, geçen yıl genel klasmanda İspanyol Marc Marquez ve vatandaşı Andrea Dovizioso'nun ardından üçüncü sırayı elde etmişti.


- 89 yarış kazandı


"Doktor", MotoGP kariyerinde kazandığı 89 grand prix ile bu alanda lider durumda bulunuyor.

Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği ile ikinci, Avustralyalı Mick Doohan ise 54 zaferle üçüncü sırada yer alıyor.

Rossi, 59 kez ikinci, 48 kez de üçüncü olurken, 55 pole pozisyonu ve 75 de en hızlı tur derecelerine sahip oldu.

MotoGP tarihinde en çok pole pozisyonu kazanan sürücü ise Mick Doohan oldu. Avustralyalı sürücü, kariyerinde 58 pole pozisyonu elde etti.


- En iyi 10


MotoGP'de tüm zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle:


SürücüÜlkeKazandığı GP2. sıra3. sıraPoleHızlı turŞam.
Valentino Rossiİtalya89594855757
Giacomo Agostiniİtalya682006698
Mick DoohanAvustralya54311058465
Jorge Lorenzo İspanya 47 44 23 43 30 3
Casey StonerAvustralya38112039292
Mike HailwoodBüyük Britanya37920374
Eddie LawsonABD31311618214
Dani Pedrosaİspanya31403636

44

0
Marc Marquez İspanya4423 10 52 44 5
Kevin SchwantzABD25131329261


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:27
  1. Giacomo Agostini
  2. Katar
  3. MotoGP
  4. Valentino Rossi
  5. yeni sezon

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