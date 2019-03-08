MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi





İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ - İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP kariyerinde toplam 322 yarışa çıkan 40 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan pilot unvanlarını elinde bulunduruyor.





- Rekor peşinde







En son 2009 yılında şampiyonluğa ulaşan Rossi, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde vatandaşı Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olacak.



Toplam 7 şampiyonluğu bulunan Rossi, bu sezon 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında elde ettiği 8 şampiyonlukla lider durumda bulunan Agostini'yi yakalamak için mücadele edecek.



İtalyan pilot, geçen yıl genel klasmanda İspanyol Marc Marquez ve vatandaşı Andrea Dovizioso'nun ardından üçüncü sırayı elde etmişti.





- 89 yarış kazandı







"Doktor", MotoGP kariyerinde kazandığı 89 grand prix ile bu alanda lider durumda bulunuyor.



Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği ile ikinci, Avustralyalı Mick Doohan ise 54 zaferle üçüncü sırada yer alıyor.



Rossi, 59 kez ikinci, 48 kez de üçüncü olurken, 55 pole pozisyonu ve 75 de en hızlı tur derecelerine sahip oldu.



MotoGP tarihinde en çok pole pozisyonu kazanan sürücü ise Mick Doohan oldu. Avustralyalı sürücü, kariyerinde 58 pole pozisyonu elde etti.





- En iyi 10





MotoGP'de tüm zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle:





Sürücü Ülke Kazandığı GP 2. sıra 3. sıra Pole Hızlı tur Şam. Valentino Rossi İtalya 89 59 48 55 75 7 Giacomo Agostini İtalya 68 20 0 6 69 8 Mick Doohan Avustralya 54 31 10 58 46 5 Jorge Lorenzo İspanya 47 44 23 43 30 3 Casey Stoner Avustralya 38 11 20 39 29 2 Mike Hailwood Büyük Britanya 37 9 2 0 37 4 Eddie Lawson ABD 31 31 16 18 21 4 Dani Pedrosa İspanya 31 40 36 36 44 0 Marc Marquez İspanya 44 23 10 52 44 5 Kevin Schwantz ABD 25 13 13 29 26 1



