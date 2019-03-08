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MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar

- İtalya, 20 şampiyonlukla MotoGP'nin en başarılı ülkesi olarak dikkati çekti- MotoGP'de 8 şampiyonluk yaşayan İtalyan Agostini, organizasyonun en başarılı sürücüsü olarak göze çarptı

08 Mart 2019 Cuma 11:41
MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar


İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de en çok yarış kazanan sürücüler İtalyanlar oldu.

Bu yıl 71. kez düzenlenecek MotoGP'de İtalyan sürücüler, 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Büyük Britanya 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer aldı, ABD'li sürücüler ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Son 7 yılın şampiyonu İspanyolların 9, Avustralyalıların 8 kez zafere ulaştığı organizasyonda, bir defa da Rodezyalı pilot şampiyonluk kürsüsüne çıktı.


- Agostini başı çekiyor


İtalyan Giacomo Agostini, MotoGP'de en fazla şampiyonluk yaşayan isimler sıralamasında zirvede yer aldı.

Agostini, MotoGP'de 1966 ile 1975 yılları arasında 7'si üst üste olmak üzere 8 kez mutlu sona ulaştı. Diğer bir İtalyan sürücü Valentino Rossi, 7 defa şampiyonluğa ulaşarak ikinci sırayı elde etti.

Avustralyalı Mick Doohan ve son 3 yılın şampiyonu İspanyol Marc Marquez ise 5'er kezle üçüncü sırayı paylaştı.

- 3 kez İstanbul'da yapıldı


MotoGP etaplarına İstanbul Park pisti 3 kez ev sahipliği yaptı.

İstanbul'da 2005, 2006 ve 2007 yıllarında düzenlenen MotoGP yarışlarında iki kez İtalyan Marco Melandri, bir defa da Avustralyalı Casey Stoner birinci oldu.

- Yıllar ve şampiyonlar


MotoGP'de 1949'dan bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar şunlar:


Yıl PilotTakımı Ülke
1949Leslie Graham AJSBüyük Britanya
1950Umberto MasettiGileraİtalya
1951Geoff DukeNortonBüyük Britanya
1952Umberto MasettiGileraİtalya
1953Geoff DukeGileraBüyük Britanya
1954Geoff DukeGileraBüyük Britanya
1955Geoff DukeGileraBüyük Britanya
1956John SurteesMV AgustaBüyük Britanya
1957Libero LiberatiGilera İtalya
1958John SurteesMV AgustaBüyük Britanya
1959John SurteesMV AgustaBüyük Britanya
1960John SurteesMV AgustaBüyük Britanya
1961Gary HockingMV AgustaRodezya
1962Mike HailwoodMV AgustaBüyük Britanya
1963Mike HailwoodMV AgustaBüyük Britanya
1964Mike HailwoodMV AgustaBüyük Britanya
1965Mike HailwoodMV AgustaBüyük Britanya
1966Giacomo AgostiniMV Agustaİtalya
1967Giacomo AgostiniMV Agustaİtalya
1968Giacomo Agostini MV Agustaİtalya
1969Giacomo Agostini MV Agustaİtalya
1970Giacomo AgostiniMV Agustaİtalya
1971Giacomo AgostiniMV Agustaİtalya
1972Giacomo AgostiniMV Agustaİtalya
1973Phil ReadMV AgustaBüyük Britanya
1974Phil ReadMV AgustaBüyük Britanya
1975Giacomo AgostiniYamahaİtalya
1976Barry Sheene SuzukiBüyük Britanya
1977Barry Sheene SuzukiBüyük Britanya
1978Kenny RobertsYamahaABD
1979Kenny RobertsYamahaABD
1980Kenny RobertsYamahaABD
1981Marco LucchinelliSuzukiİtalya
1982Franco UnciniSuzukiİtalya
1983Freddie SpencerHondaABD
1984Eddie LawsonYamahaABD
1985Freddie SpencerHondaABD
1986Eddie LawsonYamahaABD
1987Wayne GardnerHondaAvustralya
1988Eddie LawsonYamahaABD
1989Eddie LawsonHondaABD
1990Wayne RaineyYamahaABD
1991Wayne RaineyYamahaABD
1992Wayne RaineyYamahaABD
1993Kevin SchwantzSuzukiABD
1994Mick DoohanHondaAvustralya
1995Mick DoohanHondaAvustralya
1996Mick DoohanHondaAvustralya
1997Mick DoohanHondaAvustralya
1998Mick DoohanHondaAvustralya
1999Alex CrivilleHondaİspanya
2000Kenny Roberts JrSuzukiABD
2001Valentino RossiHondaİtalya
2002Valentino RossiHondaİtalya
2003Valentino RossiHondaİtalya
2004Valintino RossiYamahaİtalya
2005Valentino RossiYamahaİtalya
2006Nicky HaydenHondaABD
2007Casey StonerDucatiAvustralya
2008Valentino RossiYamahaİtalya
2009Valentino RossiYamahaİtalya
2010Jorge LorenzoYamahaİspanya
2011Casey StonerHondaAvustralya
2012Jorge LorenzoYamahaİspanya
2013Marc MarquezHondaİspanya
2014Marc MarquezHondaİspanya
2015Jorge LorenzoYamahaİspanya
2016Marc Marquez Honda İspanya
2017Marc Marquez Honda İspanya
2018Marc Marquez Honda İspanya

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:41
  1. Giacomo Agostini
  2. İtalya
  3. MotoGP

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