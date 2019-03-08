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MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak

- 2019 sezonunda mücadele edecek 22 pilottan 8'i İspanyollardan oluşuyor- İspanyolları, 6 pilotla İtalyan ve 2 pilotla Fransız sürücüler takip ediyor- 7 şampiyonluğu bulunan Valentino Rossi, 322 grand prix ile en deneyimli pilot olurken, 4 sürücü ise bu sezon ilk kez MotoGP'de yer alacak- Şampiyonanın en genç pilotu 19 yaşındaki Fabio Quartararo olurken, 40 yaşındaki Rossi ise en tecrübeli sürücü unvanıyla pistlerde mücadele edecek

08 Mart 2019 Cuma 11:32
MotoGP'de 8 İspanyol pilot yarışacak


ANKARA (AA) - DOĞA KIRMIZIOĞLU - Katar'da hafta sonunda başlayacak MotoGP'nin 2019 sezonunda, 22 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

MotoGP'de bu sezon 8 pilotla İspanyollar, başı çekecek. Maverick Vinales, Joan Mir, Aleix Espargaro, Alex Rins, Pol Espargaro, Tito Rabat, Marc Marquez ve Jorge Lorenzo şampiyonluğu İspanya'ya getirmeye çalışacak.

Pilotların ülke sıralamasında İspanya'nın ardından 6 sürücüyle İtalya ikinci sırada yer alırken, Fransa 2, Çekya, Büyük Britanya, Avustralya, Japonya, Malezya ve Portekiz'den de birer sürücü MotoGP'de yarışacak.


- Rossi, 322 grand prix ile en deneyimlisi


Bu sezon yarışacak pilotlar arasında en çok grand prix'ye çıkan deneyimli isim olarak Valentino Rossi ön plana çıkıyor.

Organizasyonun en yaşlı sürücüsü konumundaki 40 yaşındaki İtalyan sürücü, 7 şampiyonluk yaşadığı MotoGP kariyerinde 322 grand prix'ye çıkarken, 89 yarıştan da zaferle ayrıldı.

Söz konusu şampiyonada 195 grand prix'de mücadele eden İtalyan Andrea Dovizioso ile 188 yarışa katılan İspanyol Jorge Lorenzo da organizasyonun tecrübeli diğer pilotları arasında yer alıyor.


- 3 pilot şampiyonluk yaşadı


MotoGP'de bu sezon mücadele edecek pilotlardan 3'ü, daha önce bu organizasyonda dünya şampiyonluğu yaşadı.

7 şampiyonlukla İtalyan Rossi zirvede yer alırken, İspanyol sürücülerden Marc Marquez 5, Jorge Lorenzo ise 3 defa mutlu sona ulaştı.


- En genç şampiyon Marquez


MotoGP'de son 6 sezonun 5'ini zirvede bitiren Marc Marquez, 2013'te 20 yaşında elde ettiği kupayla organizasyonun en genç şampiyonu unvanını sürdürüyor.

MotoGP'deki henüz ilk yılında bu unvanı kazanan bu sezonun da en favori yarışçısı konumundaki Marquez, 1978 yılında şampiyonluk yaşayan ABD'li Kenny Roberts'ın ardından çaylak sezonunda pilotlar klasmanını lider tamamlayan ilk isim olarak öne çıkıyor.


- 4 yeni pilot


MotoGP'de bu sezon 4 yeni pilot boy gösterecek.

Fransız Fabio Quartararo, İspanyol Joan Mir, İtalyan Francesco Bagnaia ve Portekizli Miguel Oliveira, bu sezon MotoGP'de ilk deneyimini yaşayacak.

Şampiyonada 19 yaşındaki Quartararo en genç sürücü olarak öne çıkarken, geçen sezon Moto2'de zirveye çıkan Bagnaia'nın performansı ise merakla bekleniyor.


- Pilotlar ve takımları


MotoGP'de yeni sezonda mücadele edecek 22 pilot ve takımları şöyle:


Repsol Honda: Marc Marquez (İspanya), Jorge Lorenzo (İspanya)

Monster Energy Yamaha: Valentino Rossi (İtalya), Maverick Vinales (İspanya)

Mission Winnow Ducati: Andrea Dovizioso (İtalya), Danilo Petrucci (İtalya)

Red Bull KTM Factory: Johann Zarco (Fransa), Pol Espargaro (İspanya)

Reale Avintia: Karel Abraham (Çekya), Tito Rabat (İspanya)

Petronas Yamaha: Fabio Quartararo (Fransa), Franco Morbidelli (İtalya)

Aprilia Gresini: Andrea Iannone (İtalya), Aleix Espargaro (İspanya)

LCR Honda: Cal Crutchlow (Büyük Britanya), Takaaki Nakagami (Japonya)

Suzuki Ecstar: Joan Mir (İspanya), Alex Rins (İspanya)

Alma Pramac: Jack Miller (Avustralya), Francesco Bagnaia (İtalya)

Red Bull KTM Tech 3: Hafizh Syahrin (Malezya), Miguel Oliveira (Portekiz)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:32
  1. Jorge Lorenzo
  2. Katar
  3. Marc Marquez
  4. MotoGP
  5. Valentino Rossi

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