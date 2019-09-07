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MOTAŞ’tan güzergah açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Malatya program nedeniyle otobüs güzergahlarının değiştirildiği açıklandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:08
MOTAŞ’tan güzergah açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Malatya program nedeniyle otobüs güzergahlarının değiştirildiği açıklandı.


Açıklamada, 7 Eylül Cumartesi saat 17.00’den 8 Eylül Pazar günü saat 21.00’e kadar İnönü Caddesinin araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek bu nedenle İnönü Caddesinden hareket eden otobüslerin hareket noktalarının değiştirildiği ifade edildi.


Bu kapsamda belirtilen tarih süresince çevre yolunda bulunan Araştırma Durağında kalkacak otobüsler şu şekilde:


“istasyon (1s-1ç)-Maşti 1. Organize (2a-2c)- Bostanbaşı ( 2d-2e-2f) Çarmuzu (3a) - Göztepe (3g)- Memursen Yeşilevler (4h)- Yeşiltepe (5a-5b)- Temelli İnderesi Özalper (6a-6i)- Zafer Mah. Turgut Özal Mah. (10z)- Karakavak Yüzakı (11a-11b)- Hava Lojmanları (12v)-Fahri Kayahan Hasan Çalık (18a) - Yakınkent (152a-152b)."


Yapılan açıklamada, TOKİ (8A- 8B-8C-8D),Çilesiz ( 9b) veYakınca (150) otobüslerinin ise Kernek Parkı önünden kalkacağı belirtildi.


Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların mağdur olmamaları için bugün saat 17.00’den 8 Eylül Pazar Günü saat 21.00’e kadar belirlenen durak yerlerinden araçlara binmeleri gerektiği dile getirildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:08
  1. doğa

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