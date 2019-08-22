Mostar Köprüsü kritik yarışa hazır

Red Bull Cliff Diving’de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yolundaki kritik yarış, sezonun sondan bir önceki ayağıyla bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü’nde yapılacak.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların yarıştığı Red Bull Cliff Diving’de heyecan devam ediyor. Güzel lokasyonlarda olmasına önem verilen organizasyon, bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü’ne konuk olacak. Şampiyonluk yolundaki kritik yarış öncesi erkeklerde Britanyalı Garry Hunt, kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland genel klasmanda ilk sırada yer alıyor.

Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü’nden gerçekleştirilen atlayışlar ülkede 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretya Nehri’nin sularına bırakıyor. Bu gelenek nedeniyle ülkede daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving, 24 Ağustos’da gerçekleştirilecek ve binlerce kişi tarafından takip edilecek.

‘Şampiyonluk öncesi kritik yarış’

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bosna Hersek’teki bu kritik yarış öncesi erkeklerde son şampiyon Britanyalı Gary Hunt 800 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 460 puanlı yıldız isim Meksikalı Jonathan Paredes ve ABD’li Andy Jones 380 puanla takip ediyor.

Kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland 800 puanla ilk sırada. Onu 460 puanlı Belaruslu Yana Nestsiarava veBritanyalı Jessica Macaulay 430 puanla takip ediyor.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan Bosna Hersek’in ardından İspanya’ya taşınacak ve renkli şehir Bilbao’daki yarışla son bulacak.