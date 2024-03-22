Moskova'daki saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar
Moskova'da bir konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Dehşete düşüren videoda, saldırganların sivillerin üzerine ateş açtığı görülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir AVM'de bulunan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası devasa AVM'de yangın çıkarken, saldırı anlarına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 3 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.
Saldırı anları kamerada!
Konser alanına girmeden önce maskeli 3 kişinin sivilleri katlettiği anlar kameralara yansıdı. AVM'den gelen görüntülerde çok sayıda ölü ve yaralının yerlerde olduğu görüldü.
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