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Gündem

Moskova'daki saldırının ardından Türkiye ve Rusya arasında temas!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 23:27:00 - 2024-03-22 23:37:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki silahlı saldırıya ilişkin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirerek saldırıyı kınadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov’la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Bakan Fidan taziye mesajı iletti

Bakan Fidan’ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

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