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Dünya Moskova'daki saldırının ardından ABD'den ilk açıklama
Dünya

Moskova'daki saldırının ardından ABD'den ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-22 22:44:00 - 2024-03-22 22:54:13

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Moskova'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok." ifadelerini kullandı.

Kirby, günlük basın brifinginde Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, olayın "korkunç bir silahlı saldırı" olduğunu ve saldırının kurbanlarına başsağlığı dilediklerini ancak olayla ilgili bir değerlendirme yapabilmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Saldırının Ukrayna ile bir bağlantısının olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Şu anda bu saldırıya Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların dahli olduğuna ilişkin bir emare yok, ancak haberler henüz çok yeni. Buna bakacağız, ancak daha ilk saatte bu Ukrayna ile bağlantılı gibi yanlış bir düşünceye kapılmayın." yorumunu yaptı.

Kirby ayrıca, Rusya içindeki herhangi bir siyasi motivasyon ile bu saldırıyı bağdaştırabilecek herhangi bir emare olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bir süre önce güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soruya da yanıt veren Kirby, o güvenlik uyarısıyla bu saldırının spesifik bağlantısının olmadığını belirtti.
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