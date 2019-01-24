Moskova’da Suriye buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kremlin Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin başında konuşan Erdoğan, özellikle 2018’de sık sık yaptıkları görüşmelerden sonra 2019’da da bu ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirtti.

Putin de Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonuçlarını aldıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Geçen yılın ilk 10 ayında ticaret hacmimiz, 2017’nin toplamından daha fazla gerçekleşti. Bu da her iki halkımızın da ilişkilerini güçlendirmektedir. Büyük stratejik projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, güvenlikle ilgili ve bölgesel konularda da yoğun çalışmalarımız sürüyor.”

İki lider, görüşme sonrası da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin son derece yapıcı ve ikili ilişkilere dayalı atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek, “Suriye’de siyasi çözümü konuştuk. Sorunu siyasi ve demokratik yollarla çözmeyi düşünüyoruz. Diyalog hem Suriye toplumunda uzlaşma sağlayacak, hem Suriye’nin hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye ile Rusya arasında yoğun bir işbirliği olduğunu belirterek “Özellikle Suriye’deki durumu ele alma imkanı bulduk. İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD’nin çekilmesi üzerine bölgedeki gelişmeleri gözden geçirdik. ABD’nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edeceği bir boşluğun oluşmaması gerektiğini görüştük.” dedi. Erdoğan, bir soru üzerine, “Güvenli bölge konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda bizler için tehdit oluşturacak bölgelerin hassasiyeti devam ediyor. ABD bu konuda olumlu yaklaşımını zaten dile getirdi. Bu konuda Rusya ile de bir sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.