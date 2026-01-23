Moskova'da Kritik Zirve: Putin ve ABD Heyeti Bir Araya Geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve beraberindeki üst düzey heyetle MOSKOVA’da gece geç saatlere kadar süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren bu temas, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakerelerin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.
KREMLİN Sarayı'nda gerçekleşen ve 22 Ocak akşamı başlayıp 23 Ocak sabaha karşı sona eren toplantıda taraflar masadaki son pürüzleri ele aldı. Görüşmeye her iki taraftan da stratejik isimler katıldı:
- Rus Heyeti: Vladimir Putin, Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ve RDIF CEO'su Kirill Dmitriev.
- ABD Heyeti: Steve Witkoff, Trump’ın damadı Jared Kushner ve Kıdemli Danışman Josh Gruenbaum.
Barış Planında "Son Mesele" Masada
Müzakerelerin ardından gelen bilgilere göre, taraflar ABD tarafından hazırlanan barış planı üzerinde önemli bir ilerleme kaydetti. Witkoff, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin artık "tek bir meseleye" kadar indiğini belirtmişti. Görüşmede öne çıkan başlıklar şunlar oldu:
- Toprak ve Güvenlik: Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve Rusya’nın güvenlik talepleri konusundaki hassas denge tartışıldı.
- Barış Kurulu ve Varlıklar: Putin, dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar doların Filistin'in yeniden inşası için kullanılması önerisini gündeme getirdi.
- Bölgesel İşbirliği: Rusya'nın, Trump tarafından oluşturulan "Barış Kurulu"na (Board of Peace) katılımı ve Orta Doğu'daki rolü değerlendirildi.
Süreç BAE'de Devam Edecek
Moskova’daki bu yoğun mesai, diploması trafiğinin sadece ilk ayağını oluşturuyor. ABD heyetinin Moskova’nın ardından BAE’ye (Birleşik Arap Emirlikleri) geçerek burada Ukrayna tarafıyla "üçlü" formatta temaslarını sürdürmesi bekleniyor.
