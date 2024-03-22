Moskova'da kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralılar olduğu bildirilirken, insanlar olay yerinden tahliye ediliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden gelen ilk görüntülere göre kamuflajlı en az 3 kişinin ateş kalabalığa ateş açtığı ve yerlerde yaralıların olduğu görüldü. Saldırı sonrası AVM'de yangın çıktı.

Moskova'da Crocus City Hall alışveriş ve eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Binada çatışma ve saldırı sonrası yangın çıktığı da aktarıldı.

"EN AZ 3 KİŞİ OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI"

Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."

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İşte saldırıdan ilk görüntüler: