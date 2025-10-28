Moskova semalarında gizemli panik: Gökyüzünde devasa yeşil "ateş topu" belirdi!

Rusya'nın başkenti Moskova, güne gökyüzünde yaşanan sıra dışı bir olayla uyandı. Sabah işe gidenler ve erken kalkanlar, kentin üzerinde hızla süzülen parlak yeşil bir "ateş topu" görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Parlak ışığın ardından kıvılcım izleri bırakan cisim, sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerle gündeme oturdu.

Videolarda, yeşil renkteki parlak cismin yüksek binaların üzerinden geçerken alev aldığı ve kısa süre sonra bulutların arasında kaybolduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

2013 ÇELYABİNSK METEORU KORKUSU

Olayı gören bir tanık, cismin "çok parlak" ve "yavaş hareket eden" bir meteor olduğunu düşündüğünü belirtti.

Bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi, akıllara 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kentinde atmosfere girerek yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan büyük meteoru getirdi.

Ancak Moskova semalarında görülen son ateş topuyla ilgili uzmanlardan sakinleştirici açıklama geldi.

Uzmanlar, cismin büyük olasılıkla zararsız bir meteor olduğunu ve herhangi bir zarara yol açmadığını belirterek, paniğe gerek olmadığını ifade etti.