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Ekonomi Moskova Borsası'nda 2 yıl sonra ilk!
Ekonomi

Moskova Borsası'nda 2 yıl sonra ilk!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 17:17:00 -
Moskova Borsası'nda 2 yıl sonra ilk!

Moskova Borsası, Şubat 2022’den bu yana ilk kez 3300 seviyesini aştı

Moskova Borsası, Şubat 2022’den bu yana ilk kez 3300 seviyesini aştı

Moskova Borsası’nda sabah işlemlerin başlamasıyla birlikte Rusya’nın ana hisse senedi göstergelerinden Moskova Borsa endeksi, dış sermaye piyasalarından gelen olumsuz sinyallere rağmen Şubat 2022’den bu yana ilk kez psikolojik açıdan önemli 3.300 puan eşiğini aştı.

İşlemlerin ilk saniyelerinde Moskova Borsa endeksi 3.306,87 puan (+%0,3), RTS endeksi 1.140,26 puan (+%0,2) olurken; Moskova Borsası’ndaki çoğu mavi çipin fiyatları ise %1,9 oranında yükseldi.

Polymetal (+1,9%), Polyus (+1,6%), Yandex (+1,6%), Moscow Exchange (+1%), ALROSA (+0,8%), Magnit (+0,5%), Aeroflot (+0,4%), Tatneft (+0,4%), NOVATEK (+0,4%), Inter RAO (+0,4%) hisseleri büyümeye öncülük ediyor.

Mayıs vadeli Brent ham petrolü varil başına 82,43 dolar seviyesinde (-%0,5)işlem görüyor. (Gazetemru)
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