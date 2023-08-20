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Spor Morutan'ın kaderi belli oldu
Spor

Morutan'ın kaderi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-20 22:22:00 - 2023-08-20 22:23:15
Morutan'ın kaderi belli oldu

Galatasaray'ın forma şansı vermediği Olimpiu Morutan, bundan sonra Ankaragücü forması giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Olimpiu Morutan'ı 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Başkent ekibi, Rumen futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekibi Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

3 milyon euro bonservis

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, şirketimize 3.000.000 euro tutarında transfer bedeli ile futbolcunun sonraki satışından elde edeceği gelirin %50'sini (3.000.000 eurodan az olmamak kaydıyla) ödeyecektir. MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 30 Haziran 2024 tarihine kadar ek 3.000.000 euro transfer bedeli ödemesi durumunda sonraki satışından elde ettiği transfer geliri karının %25'lik kısmını şirketimize ödeyecektir.

Yapılan anlaşma gereği, kulübümüzün 3.000.000 euro transfer bedeli tutarı ile futbolcuyu şarta bağlı geri transfer etme hakkı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

3+1 yıllık sözleşme

Başkent temsilcisi, oyuncuyu bonservisiyle transfer etti. Ankaragücü, Rumen oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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