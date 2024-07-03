Moruk Biden gözden düştü! İşte demokratların muhtemel başkan adayı

Bahis sitesi Polymarket'e göre, başkanlık seçimleri öncesindeki ilk tartışmanın ardından Biden için bahis oranları düşerken Harris'in oranları arttı.

Biden'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından şu andaki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oranları ciddi şekilde yükseldi.

Bahis sitelerinde sorulan "2024 ABD Başkanlık seçimlerini kim kazanır?" sorusuna katılımcıların yüzde 58'i Trump, yüzde 21'i Harris, yüzde 19'u ise Biden cevabını verdi.

Bahisçilerin yüzde 53'ü Demokrat Parti adayının kesinleşeceği kongreden önce Biden'ın seçim yarışından çekileceğini düşünüyor.

Öte yandan Demokrat Parti içinde de Harris'in Biden'a kıyasla daha "güçlü" bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.

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Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn, Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, 28 Haziran'da Başkan Yardımcısı Harris'in anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Biden'ı görevden alma çağrısı yapmak üzere tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.



Kaynak: AA

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