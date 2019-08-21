0553 313 94 23

Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bangsamoro koordinatörü Ömer Faruk Günenç:- "Evlerini terk eden Müslümanların büyük bölümü 30 metrekarelik çadırların yer aldığı kamplara yerleştirildi"- "Sagonsongan kamplarında su ve kanalizasyon altyapısı yok. İnsanlar, tankerle su getirilmediği günlerde biriktirdikleri yağmur suyunu kullanıyorlar"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veriyor

BANGSAMORO (AA) - MUHAMMED ALİAĞAOĞLU - DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle Marawi'deki evlerini terk etmek zorunda kalan Morolu Müslümanlar, kamplarda zor şartlarda yaşamını sürdürüyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde huzur hakim.

Ancak güvenlik güçleri ile DAEŞ bağlantılı militanlar arasında Marawi kentinde 2 yıl önce çıkan çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak çadır kamplara yerleştirilen Morolu Müslümanlar, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2019 yılı kurban organizasyonları kapsamında Bangsamoro'nun Marawi kentinde yer alan kamplara kurban yardımlarını ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bangsamoro koordinatörü Ömer Faruk Günenç, evlerini terk eden Müslümanların büyük bölümünün 30 metrekarelik çadırların yer aldığı kamplara yerleştirildiğini söyledi.

Ailelerin zor şartlarda yaşamını sürdürdüğünü dile getiren Günenç, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin hazırladığı rapora göre DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 400 bin kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Bunlardan bazılarının Mindanao, Cebu, Batı Visayas, Bohol, Negros, Siquijor, Camiguin adalarına göç ettiğini, gidemeyenlerin iseLanao del Sur ve Lanao del Norte bölgelerindeki 75 kampa yerleştirildiğini anlatan Günenç, 200 bin kişinin, yerleştiği kampların yetersizliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını aktardı.

Sagonsongan kamplarında su ve kanalizasyon altyapısının olmadığına da işaret eden Günenç, "İnsanlar, tankerle su getirilmediği günlerde biriktirdikleri yağmur suyunu kullanıyorlar." dedi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
  1. Filipinler
  2. kamp
  3. Marawi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini proje üretme yarışına bırakmalı"
    1. Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini..
    2. KDK, vatandaşların ilginç..
    3. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
    4. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
    5. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
    6. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
    7. En yaşlı kursiyer umut dolu
    8. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
    9. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
    10. Silopi’de kaçağı önleyen panolar..
    11. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    12. KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan..
    13. Okat ailesinin acı günü
    14. Mandalar, nehirde serinliyor
    15. Bilecik’te anıt ağaçlara bakım ve..
    16. Akhisar’da açık hava konserleri
    17. Diyarbakır'daki silahlı kavgada..
    18. Isparta Belediyesi’nden kente örnek..
    19. Hamileler stresten uzak durmalı
    20. Opr. Dr. Saçkan'dan reçeteye..
    21. Huzurevi sakinleri ebru sanatını..
    22. Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü
    23. (Özel) Komşusunun dükkanını..
    24. Gazeteci Demirel'i öldüren damadına..
    25. E-ticarette kırtasiye ürünleri..
    26. Fenerbahçe Opet, Eda Erdem Dündar'ın..
    27. Bayramda akaryakıta 1.9 milyar lira..
    28. Kulak tıkanması sonrası uçak..
    29. Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı
    30. "2 ya da 3 oyuncu daha alacağız"
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!