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Morluk otu hakkında bunları biliyor musunuz?

Morluk otu nedir? Morluk otu nasıl kullanılır? İşte morluk otu hakkında merak edilenler…

24 Aralık 2018 Pazartesi 21:25
Morluk otu hakkında bunları biliyor musunuz?

MORLUK OTU NEDİR?

Morluk otu kesinlikle bir ilaç değildir ve ilaç yerine kullanılamaz. Şifalı bir ot türü olarak bilinen morluk otu genellikle cilt problemleri için kullanılmaktadır. Morluk otu bitkisi piyasada, balsam, krem, yağ gibi türlerde karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir ot türü olduğu için kullanmadan önce muhakkak bir uzmana danışılması gerekmektedir.

MORLUK OTU NASIL KULLANILIR? 

Morluk otu ciltte zamanla meydana gelen veya herhangi bir darbe sonucunda oluşan morlukların tedavi edilmesi amaçlı kullanılır. Göz altı morluklarına karşı, meme ucundaki morluklara karşı morluk otu yağı, koltuk altındaki morarmaları gidermeye yardımcı, cilt rengini açıcı olarak kullanılmaktadır. Morluk otu günde 3 defa sorunlu deriye masaj yaparak uygulanmaktadır.

MORLUK OTUNUN İÇERİSİNDE HANGİ MADDELER BULUNUR?

Morluk otu içerisinde, %53 arnica yağı ve %47 zeytin sütünden oluşmaktadır. Morluk otu piyasa da yağ olarak sıvı bir halde satılmaktadır. Morluk otu yağı soğuk sıkım ve sıcak sıkım olarak ikiye ayrılmaktadır. 

 

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 21:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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