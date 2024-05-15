Moriwaki, Naci Görür'ü isyan ettirdi: Adam inşaatçı yahu!

Deprem konusundaki uyarılarıyla tanınan Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki'ye eleştiriler yöneldi. Prof. Dr. Naci Görür, Moriwaki'nin deprem konusunda yetkin olmadığını belirterek tepki gösterdi. Moriwaki'nin inşaatçı olduğunu vurgulayan Görür, "Adam inşaatla ilgili konuşsa anlarım, ancak deprem konusunda değil" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından birçok isim yaptıkları deprem uyarılarıyla gündem oldu. O isimlerden biri de Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki.

Moriwaki son açıklamasında Marmara Bölgesi’ni işaret edip, deprem beklediğini iddia etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda İstanbul’da da büyük bir deprem beklediğini söyleyen Moriwaki, Prof. Dr. Naci Görür’ün tepkisini çekti.

12Punto isimli YouTube kanalının yayınına katılan Prof. Dr. Görür, programda isim vermeden Moriwaki’yi eleştirdi. “Şimdi bizim burada bir Japon var, arada sırada çıkıyor” diyen Görür, yüksek inşaat mühendisi Moriwaki için, “Bana göre onu depremle ilgili çıkartmamaları lazım. Depremi bilmiyor adam. Japon olduğu için depremi bilir zannediyorlar” ifadesini kullandı.

Moriwaki’nin yerbilimci olmadığına dikkat çeken Naci Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” şeklinde konuştu.

“DEPREMİ KONUŞMAYALIM DEMEK CEHALET”

Prof. Dr. Görür, programda Türkiye’nin hiçbir yerinin depremden uzak olmadığını söyledi. “Depremi konuşmayalım” demenin cehalet olduğunu söyleyen Görür, “99’dan beri söylüyorum. Siz depreme hazırlama gibi bir iradeniz yoksa, yapmazsanız… Şimdi de öyle bütün belediye başkanları çıkıyor, gelirsem 2 bin tane ev yapacağım diyor. Onun kafasında depreme hazırlama ev yapmakla oluyor. Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır. Çünkü nüfusu artıyorsun” dedi.

“HANGİ EVİN TOPRAK ALTINDA KALACAĞINI BİLİYORUM”

İstanbul Sarıyer’den örnekler veren Görür, “Hangi yolun uçacağını, nereye uçacağını, hangi evleri toprak altında bırakacağını biliyorum.” dedi, “Bunları düzeltmek mümkün, depremi mi beklemek zorundayız?” ifadeleriyle tepki gösterdi. (NTV)

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