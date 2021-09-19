‘Morityuslular için Erdoğan kahraman ve örnek bir lider’

Bhuglah, kaleme aldığı kitabında, Osmanlı Devleti’nin Hint Okyanusu’ndaki Doğu Afrika ülkesi Morityus’taki Müslümanlarla kurulan ilişkilerin 150 yılı aştığını belirtti. Sultan Abdulaziz tarafından 1865’te Morityuslu Nazourdine Gassy Sobdar’a (1790-1861) kaftan ve Kur’an-ı Kerim gönderildiğini anlatan Bhuglah, Osmanlı’nın İmam Sobdar’a, Morityus’un dini temsilcisi unvanını verdiğini ve böylece ilişkilerin başladığını kaydetti.

Morityuslu Müslümanlar Osmanlı Devleti’ne yardım topladı

Morityus’da Osmanlı Devleti’ne bağlı ilk temsilcinin yerel halktan İmam Sobdar olduğunu belirten Bhuglah, “Sobdar, bugün El Aksa Camii olarak bilinen ve 1805’te inşa edilen the Camp des Lascars Camii’nde imamdı. İmam Sobdar, Sultan Abdulaziz’den imamet kaftanı istedi ve bunun üzerine kendisine 1865’te kaftan ile birlikte Kur’an-ı Kerim gönderilerek Osmanlı’nın Morityus’daki temsilciliği görevi verildi” dedi.



Tarihte 3 ayrı süreçte Morityus’dan Osmanlı Devleti’ne yardım geldiği bilgisini paylaşan Bhuglah, ilk yardımın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yapıldığını, ikinci yardımın Hicaz Demiryolu yapımı sırasında, son yardımın ise İtalya ile olan Trablusgarp Savaşı sonrasında 1913’te yapıldığını söyledi.



Morityus’a temsilci atanması sonrası tüm camilerde Osmanlı Devleti adında bayrak çekilmesinin bir gelenek olduğunu dile getiren Bhuglah, cuma günleri de imamlar tarafından Osmanlı sultanlarının sağlık ve refahı için dua edildiğini kaydetti.

“Morityuslular için Erdoğan ilham veren örnek bir lider”

Bhuglah, “Birçok Morityuslu, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı ziyaret nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan’ı iyi bir şekilde anıyor. Morityuslular için Erdoğan kahraman ve ilham veren örnek bir lider” dedi.