Morata gol sayısı kaç? Morata kimdir? Morata kaç yaşında? Morata futbol kariyeri!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ilk yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. EURO 2020'deki 3. golünü atan Morata, İspanya formasıyla Avrupa şampiyonalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu böylece 5 gollü Fernando Torres'i geçti. Alvaro Morata ayrıca iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda da (2016 ve 2020) 3'ten fazla gol atan ikinci futbolcu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo; 2012, 2016 ve 2020'de gol kaydetmeyi başarmıştı. Peki Morata kimdir? Morata kaç yaşında? İşte Morata futbol kariyeri!

Alvaro Morata kimdir?

Alvaro Morata 23 Ekim 1992 tarihinde Madrid’de dünyaya geldi. İspanyol millî futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir. Morata, Getafe'den 2008'de ayrıldı ve Real Madrid'in altyapısına geldi. Getafe'den önce ise Atletico Madrid'in altyapısında top koşturmaktaydı.

Morata hangi takımlarda oynadı?

2010'da Real Madrid A Takımına çıkmayı başardı. 19 Temmuz 2014 tarihinde Juventus'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Juventus bu transfer için Real Madrid'e 20 milyon Euro ödemiştir. 2016 yaz transfer döneminde ise Real Madrid sözleşmesindeki geri dönüş opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 30 milyon avro karşılığında transfer etmiştir.

19 Temmuz 2017 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ya 66 milyon avro transfer bedeliyle transfer olmuştur. 2019'da Atletico Madrid'e 7 milyon avro bedelle zorunlu satın alma şartıyla kiralandı. 2020'de 56 milyon avroya bonservisiyle transfer oldu.

22 Eylül 2020'de Juventus için sağlık kontrollerinden geçti. Juventus, 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek ve 45 milyon avroya satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Alvaro Morata millî takım kariyeri

Genç yaş millî takımlarda da İspanya için oynayan Morata, İspanya millî futbol takımı ile ilk maçına 15 Kasım 2014'te çıktı. A millî takımla 33 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 asist yaptı.