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Moral veren yatırım mesajları

Uluslararası şirketlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor. Katar devletinin 15 milyar dolarlık hamlesinin ardından ülkenin 50 milyar dolar yatırım yapma potansiyeline sahip 5 holdingi, Türkiye’ye ilk etapta 300 milyon dolarlık yatırım yapmak için harekete geçti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
Moral veren yatırım mesajları

EKONOMİ SERVİSİ

Geçen yıl uygulanan ambargo ile zor duruma düşen Katar’a yardım eden Türkiye, ABD’nin son dönemde kendisine yaptığı saldırıya karşı bu ülkenin yönetiminin ardından iş dünyasının da desteğini yanına aldı.

POTANSİYEL 50 MİLYAR $

Türkiye’nin Körfez’deki en yakın dostlarından olan Katar’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 15 milyar dolarlık yatırım kararının ardından, bu ülkenin işadamları da bireysel yatırımlar için yönünü Türkiye’ye çevirdi. Katarlı Qatar Holding, Essa, Nora Raşit Al Doosori, Al Sumeiti ve Raşit El Kubeysi’nin yatırımlarını yöneten Royal Link şirketinin Genel Müdürü Ahmet Hüseyin Ahmet Hasan, Katar’da yatırımcılarla ilgilenecek bir ofisin kurulması durumunda, özel sektörden gelecek yatırımın 50 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi. Royal Link şirketinin Genel Müdürü, “İlk etapta 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak” dedi.

MİLYAR $’lık CİROLU DEVLER

Türkiye’ye yatırım yapması beklenen holdingiler ve faaliyet alanları şöyle:

Qatar Holding LLC: Daha çok endüstriyel araziler alarak fabrika yatırımı yapıyor. Enerji, tarım ve sanayi yatırımları var.

Raşit El Kubeysi: Katar’ın en büyük işadamlarından. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Türkiye’den tarımsal araziler alıp fabrika açmak istiyor.

Essa: Katar’ın önde gelen elektrik inşaat ve mühendislik şirketlerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Noora Rashid Al-Dosari: Türkiye’de tarım arazileri projesi bulunuyor. Manisa’da 110 bin metrekare tarım arazisi var.

Al-sumaity: Manisa’da 43 bin metrekarelik arazisi var. Tarım alanında projeleri bulunuyor.

5 YILDA 100 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAKLAR

ABD ile Türkiye arasındaki krizin ardından başta Almanya, Fransa, İtalya ve Katar’dan Ankara’ya destek gelmişti. Şimdi Türkiye’deki Arap kökenli yatırımcı ve iş insanları bir patform kurarak Türk ekonomisine destek çağrısında bulundu.  Ürdün, Cezayir, Mısır, Suriye, Yemen, Libya ve Irak’ın aralarında olduğu 12 ülkeden Arap kökenli yatırımcı ve iş insanları bir araya gelerek, Türkiye’ye destek için harekete geçti. Türkiye’deki Yabancı İş Adamları Platformu’nu kuran yabancı iş insanları, Türk ekonomisine destek çağrısında bulundular. Yetkililer, hedeflerinin 5 yıl içinde Türk ekonomisine 100 milyar dolarlık katkı sağlamak olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
  1. Manisa
  2. Ankara
  3. türkiye
  4. ABD
  5. Katar
  6. ekonomi

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