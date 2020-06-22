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Aktüel

"Mor tarlalar" Kovid-19'a rağmen ilgi gördü

TBMM Tarım Komisyonu Sözcüsü AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: - "Birkaç gündür yoğun bir ilgi var bölgeye. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz ve lavanta bahçelerimizi ziyaret ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:27:36 -
"Mor tarlalar" Kovid-19'a rağmen ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin cazibe alanlarından lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ilgi gördü.

Karaağaç'ta her yıl düzenlenen Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinlikleri, bu yıl salgın nedeniyle gerçekleşmese de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait lavanta tarlaları, şehir içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Doğal fotoğraf stüdyosu olarak fotoğrafçıların da ilgisini çeken tarlalara gelen ziyaretçilerin ateşi ölçüldü ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

TBMM Tarım Komisyonu Sözcüsü AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da lavanta tarlalarını ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, Aksal'a, kentin önemli turizm destinasyonu haline gelen ve binlerce turist çeken mor tarlalar ve gelecek yıl düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Aksal, incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin, tarihi bir kent olmasının yanında doğal güzelliklere de sahip olduğunu söyledi.

Kentin verimli ovaları bulunduğunu anlatan Aksal, "Lavanta tarlalarımız ve bahçelerimiz var. Geçen yıllarda buraları ziyaretçilere açarak 'lavanta tarla günleri' etkinliği düzenlemiştik. Yaklaşık 70 bin ziyaretçi almıştık geçen yıl. Ama bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle maalesef büyük bir organizasyon yapamadık. Ama yine de bahçelerimizi en azından Edirnelilerimize açalım dedik. Birkaç gündür yoğun bir ilgi var bölgeye. Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz ve burada lavanta bahçelerimizi ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl Edirne Lavanta Tarla Günleri etkinliklerinin, büyük bir organizasyonla düzenleneceğini ifade eden Aksal, "Gelecek yıl lavanta tarlalarımıza 100 bin kişi bekliyoruz. Şimdiden Yunanistan, Bulgaristan dahil tüm Balkanları ve Türkiye'den tüm vatandaşlarımızı Edirne ciğerini yemeye, tarihi ve doğal güzellikleri görmeye ve lavanta tarlalarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz." dedi.

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