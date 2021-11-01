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Gündem Mor Çatı'cılar bu işe ne der? İngiltere'de kadın cinayetleri yüzde 81 arttı
Gündem

Mor Çatı'cılar bu işe ne der? İngiltere'de kadın cinayetleri yüzde 81 arttı

Türkiye’deki kadın cinayetlerini siyasi zemine çekip “Batı’da bu tür cinayetler hemen hemen hiç olmuyor” argümanına sığınan malum kesime İngiltere’den kötü haber geldi. İngiltere'de namus ve töre suçlarının son 5 yılda yüzde 81 artış gösterdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:52:00 -
Mor Çatı'cılar bu işe ne der? İngiltere'de kadın cinayetleri yüzde 81 arttı

Türkiye’deki kadın cinayetlerini siyasi zemine çekip “Batı’da bu tür cinayetler hemen hemen hiç olmuyor” argümanına sığınan malum kesime İngiltere’den kötü haber geldi. “Demokrasinin beşiği” olarak nitelendirilen ve Türkiye’deki mankurtlaştırılmış zihniyetin hayran olduğu söz konusu ülkede namus ve töre suçlarının son 5 yılda yüzde 81 artış gösterdiği belirtildi. Dünyaca ünlü İngiliz gazetesi The Guardian, bilgi edinme hakkı kapsamında 39 polis teşkilatı içinden sorulara cevap veren 28 teşkilatın, tecavüz, ölüm tehdidi ve saldırı suçlarının 2016'daki 884 sayısından geçen yıl bin 599'a yükseldiğini kaydettiğini yazdı. 

 

 

 

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