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Otomotiv MOOV by Garenta 2 milyon kiralamayı geçti
Otomotiv

MOOV by Garenta 2 milyon kiralamayı geçti

MOOV by Garenta, iki yıl gibi kısa bir sürede 100.000’i aşkın kullanıcısıyla 2 milyondan fazla kiralama gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:15:00 -
MOOV by Garenta 2 milyon kiralamayı geçti

Faaliyete başladığı ilk günden itibaren hizmetini geliştiren MOOV, araç sayısını 3 katına çıkararak İstanbul, Ankara ve İzmir’de MOOVER olarak tanımladığı kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Üç büyük şehirde tek bir uygulama üzerinden hizmet veren MOOV by Garenta’da ister 15 dakika, ister 2 saat, isterseniz günlerce araç kiralamak mümkün. Araç kiralama sektöründe ezberlerin bozulduğunu ve geleceğin ulaşım modellerinde paylaşımlı araçların önemli bir yeri olacağını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Araç kiralama sektöründeki yeni nesil beklentilere cevap vermek için hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım hizmeti MOOV by Garenta ile her gün yeni başarılara imza atıyoruz. Uygulaması toplamda 600 bin defa indirilen ve 100 binden fazla kişinin aktif olarak kullandığı hizmetimizle yeni bir rekora imza attık ve 2 milyon defa kiralama sayısını geçtik” dedi.

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