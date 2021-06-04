Moonseok Choi Genel Müdür olarak atandı
Türk ilaç şirketi Abdi İbrahim ve dünyanın ilk 30 ilaç şirketi arasında yer alan Japon Otsuka ile işbirliğinin sonucu olarak kurulan Abdi İbrahim Otsuka, Genel Müdür Yardımcısı Moonseok Choi’yi, 10 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni Genel Müdür olarak atadı.
İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Moonseok Choi, Kore’de Kyungpook National Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Japonya’dan Türkiye’de Abdi İbrahim Otsuka’ya geçiş yapan Choi, Genel Müdür yardımcılığını üstlendi.