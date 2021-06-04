  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan açıklamıştı! Ödemeler bugün başlıyor
İran'ı sarsan saldırı! Askerleri öldürdüler
Fransız basını yazdı! Ersin Destanoğlu'na 7 milyon Euro’luk teklif
Düzensiz göç azaldı Afgan sayısı azalmadı
Ekonomi Moonseok Choi Genel Müdür olarak atandı
Ekonomi

Moonseok Choi Genel Müdür olarak atandı

Türk ilaç şirketi Abdi İbrahim ve dünyanın ilk 30 ilaç şirketi arasında yer alan Japon Otsuka ile işbirliğinin sonucu olarak kurulan Abdi İbrahim Otsuka, Genel Müdür Yardımcısı Moonseok Choi’yi, 10 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni Genel Müdür olarak atadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:01:00 -
Moonseok Choi Genel Müdür olarak atandı

İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Moonseok Choi, Kore’de Kyungpook National Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Japonya’dan Türkiye’de Abdi İbrahim Otsuka’ya geçiş yapan Choi, Genel Müdür yardımcılığını üstlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay