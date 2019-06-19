Moody's'ten bir skandal daha! 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi. Moody’s, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe gösterek bir kademe düşürdü, kredi notu görünümünü ise negatifte tuttu.

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