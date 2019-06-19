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Moody's'ten bir skandal daha! 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:15
Moody's'ten bir skandal daha! 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody’s, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe gösterek bir kademe düşürdü, kredi notu görünümünü ise negatifte tuttu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:15
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