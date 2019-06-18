“Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik” Eski Bakan ve AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Akit'e yaptığı açıklamada Moody’s’in not değerlendirmelerinin siyasi olduğunu söyledi.

Muhammet Kutlu Ankara Sözde kredi derecelendirme kuruluşu Moodys’in Türkiye’ye yönelik skandal değerlendirmeleri ve not indirimine tepki gösteren eski Bakan ve AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Moody’s’in not değerlendirmelerinin siyasi olduğunu söyledi. Akit’e açıklama yapan Canikli, “Moody’s ekonomik tetikçilik yapmaktadır. Moody’s’in kararı siyasidir, S-400 sistemlerinin alınmasını engellemeye ve 23 Haziran seçimlerini etkilemeye yöneliktir. Moody’s’in kararı Türkiye ekonomisi için sivrisinek vızıltısından ibarettir” dedi.

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