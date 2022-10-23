  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak
Ekonomi

Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak

Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın istifasının ardından şimdi de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ülkenin kredi notunu “Aa3” olarak teyit ederken, not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 21:15:00 -
Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı. Ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere’nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi. Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0.3 büyüyeceğinin ve 2026’ya kadar yüzde 1.5’lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11’e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23