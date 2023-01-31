Moody's'den flaş uyarı! 'O ülke iflasa yaklaşıyor'

Darbeci Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yönetimindeki siyasi ve ekonomik krizi ülkeyi uçuruma sürüklerken, Tunus'a bir darbe de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den geldi.

Moody's, geçen Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ikinci turu arifesinde Tunus'un kredi notunu "caa1"den "caa2"ye indirdiğini ve olumsuz beklentili olduğunu duyurdu .

Arabi21'in haberine göre; Kredi notunun düşürülmesi, Tunus yönetiminin ve Merkez Bankası'nın yüksek finansal risklere maruz kaldığı anlamına geliyor.

Tunus , ekonomik reform programı nedeniyle duraksayan müzakerelere rağmen Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) kredi almayı hedefliyor.

IMF, Tunus'un 19 Aralık'ta yürütmesi kredi idaresi yönetimi kuruluş toplantısını, aralarında anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından daha önce ertelemişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Tunus ile yaklaşık 1,9 milyar kredi dağıtımını öngören uzman düzeyinde bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Moody's, Tunus ile ilgili raporunda, kredi notunun düşürülmesinin "şu ana kadar finansal giderlerini karşılayacağını kapsamlı finansman bulunmamasından kaynaklandığını ve bunun temerrüt riskini artırdığını" söyledi.

Ekim 2022'de Tunus ile yapılan anlaşma, ülkedeki ekonomik durumu daha da kötüleştirdi ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Moody's daha önce Şubat 2020'de Lübnan'ın notunu Caa2 derecesine düşürmüştü. Tunus'un da notunun "caa2"ye indirilmesi, Lübnan'a benzetilerek, "Tunus, Lübnan örneğine yaklaşıyor. Lübnan hükümeti yaklaşık bir ay önce ülkede yaşadığı zor durumdan sonra borç ödemelerinde temerrüde düştüğünü ilan etti. Döviz rezervleri kritik seviyelere ulaştı. Ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı" denildi.

Ekonomist Reda Shakandali ise yaptığı bir yorumda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşmaya varma konusundaki belirsizliğin devam etmesi durumunda, Tunus bankalarının tasarruflarını sürdürme performansına olan güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

"Zayıf yönetişim ve büyük sosyal riskler, Tunus'un neden bu kadar kritik bir duruma nereden geldiğini açıklıyor" diyen Shakandali, konuşmasını şöyle devam etti:

"Uluslararası Para Fonu ile nihai bir anlaşmaya varılmasındaki gecikme, gerekli ekonomik reformların uygulanma olasılığına ilişkin şüpheleri artırıyor. Özel alacaklılar için kayıplara yol açacak ödemeler ve borçların yeniden yapılandırılması ihtimali” güç yapılarını riske atarak şiddetlendiriyor."

Ekonomist Aram Belhaj da, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Tunus'un notunun Caa2''ye indirilmesi nesnel olarak tehlikeli bir göstergedir. Spekülatif bir risk olarak değerlendirilmektedir. Moody's Devlet Numaralandırma Kurumu'nun 'Caa3' merdiveninde sadece bir basamak kaldı. Böylece Tunus tamamen iflas etmiş bir ülke haline gelecek. Bu nedenle dış finansman elde etmekten de tamamen aciz." dedi.

Tunus'ta siyasi kriz veyeni siyasi takvim süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da düzenlenen ve katılımın yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini duyurulan referandumda, yeni anayasanın yüzde 94,6 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanmıştı.