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Ekonomi Moody's TCMB açıklaması! İşte bekledikleri oran
Ekonomi

Moody's TCMB açıklaması! İşte bekledikleri oran

Yeniakit Publisher
2023-06-20 21:17:00 -
Moody's TCMB açıklaması! İşte bekledikleri oran

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası'nın başına getirilmesinin ardından gözler yeni döneme çevrildi. Ekonomi yönetiminin faizde köklü bir değişiklik yapacağı konuşulurken, ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten de dikkat çeken bir yorum geldi. Moody's, Merkez'in faizi yüzde 25-30 seviyelerine çıkarmasını beklediğini vurguladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 22 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün paylaştığı raporda, "TCMB'nin politika faizini hızla, şu anda vadeye bağlı olarak yüzde 25-30 seviyelerinde olan TL mevduat faizlerine yaklaştırmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kredi notu değerlendirmesi

Bloomberg'in aktardığına göre, raporda ayrıca, "İzlenmesi halinde, ortodoks, kurallara dayalı ve öngörülebilir politikaya geçiş, tartışmasız bir şekilde kredi notu açısından olumlu olur" denildi.

İlave faiz artışı bekleniyor

Moody's, para politikasını etkin şekilde sıkılaştırmak ve aynı zamanda enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu vurgulaması için TCMB'nin ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyacağına işaret etti. Moody's, son bir yıl içinde uygulamaya konulan makro ihtiyati önlemlerin büyük bölümünün de, bankacılık sektörünün kârlılığı üzerinde en büyük etkisi olanlar başta olmak üzere kademeli şekilde kaldırılmasını da bekliyor.

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