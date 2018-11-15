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Moody's seçim öncesi yine sahneye çıktı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, seçim öncesi yine sahneye çıktı. Açıklanan raporda Türkiye ekonomisinin 2019'da daralacağını ileri sürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:19
Moody's seçim öncesi yine sahneye çıktı

Kredi derelecendirme kuruluşu Moody's Investors Service'in raporunda, küresel büyümenin yavaşlaması, finansal piyasalarda volatilitenin sürmesi, faizlerin artması ve ticari korumacılık ile jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte gelişen piyasalar için kredi koşullarının 2019 yılında daha zorlayıcı olacağı belirtildi.

Reformların önünde engeller sürüyor

Türkiye'nin giderek artan kurumsal zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilen Moody's'in Perşembe günkü gelişen piyasalar raporunda, körfez Arap ülkeleri işbirliği konseyinin de bazı bölümlerinde reformların önündeki engellerin sürdüğü ifade edildi.

Büyüme oranında daralma bekleniyor

Kurumun Türkiye ve Afrika'nın bazı kısımları için görünümün negatif, Orta Doğu için karışık olduğu belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Türkiye'nin ekonomik faaliyetin öncesine göre önemli ölçüde yavaşlamasını bekliyor.

Kuruma göre Türkiye'nin büyüme oranı 2018'de yüzde 1.5 büyüyecek; 2019 yılında ise yüzde 2.0 küçülecek.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:19
  1. Moody's Investors Service
  2. ekonomi
  3. Türkiye
  4. açıklama
  5. rapor
  6. seçim

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