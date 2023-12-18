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Ekonomi Moody's es geçse de veriler ortada!
Ekonomi

Moody's es geçse de veriler ortada!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 22:53:00 -
Moody's es geçse de veriler ortada!

Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcı gözüyle algısında pozitif yansımalar var. Bu durumu son dönem gerileme kaydeden CDS'lerden de anlayabiliriz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmesi önemli ama veriler daha da önemli.

 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's değerlendirme takviminde yer alan 15 Aralık’ta Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde herhangi bir güncelleme yapmadı. Böylece Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin altı kademe altı olan B3’te, görünümü ise durağanda kalmaya devam etti. Moody’s’in güncelleme yapmaması moral bozabilecek olsa da şartları topyekûn değiştirmeyecek.

Yeni haftanın yeni verileri

Yeni haftanın odak noktasında ise Perşembe günkü PPK toplantısı yer alıyor. TCMB’nin yılın son PPK toplantısında faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Moody’s’in herhangi bir güncelleme yapmaması bir miktar moral bozabilecek olsa da makro görünüm iyileşmeye devam ettiği için bunun kurlarda kalıcı bir bozulma getirmesini beklememek gerek.

Borsa nasıl seyretti?

Geride bıraktığımız haftaya oldukça zayıf bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi ilk üç işlem gününde %5’e yakın değer kaybına uğradı. Fed toplantısının ardından ise küresel risk iştahında yaşanan toparlanma ve yurt içinde Moody’s’e ilişkin beklentiler görünümü tamamen değiştirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye değerlendirmesi önemli ama bundan ziyade son dönemde makro anlamda iktisadi yönden atılan adımlar da Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcı gözüyle algısında pozitif yansımalar var.  Bu durumu son dönem gerileme kaydeden CDS'lerden de anlayabiliriz.
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