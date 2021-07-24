Monkey-B virüsü nedir ve belirtileri neler?

Koronavirüs salgını ardından Çin'de Monkey B adında yeni bir virüs insanlar arasında korkuya neden oldu. Bir veterinerin hayvanlar üzerinde yaptığı incelemeler sonrasında ortaya çıkan virüs, insanlar tarafından merak konusu olmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…

Monkey-B virüsü nedir?

Moneky B, Macaca cinsinin makak maymunlarında bulunan bir enzootik alfaherpes virüsüdür. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi olan CDC virüsün çok nadir görüldüğünü ve ilk vakanın 1932 yılında tespit edildiğini açıklamış, enfekte olan 50 kişinin 21’inin ise vefat ettiğini belirtmişti. Virüs, makakların tükürük, dışkı, idrar, beyin ve omurilik dokusunda bulunuyor ve özellikle nemli yüzeylerde de saatlerce canlı kalabiliyor.

Günümüzde ise Pekin'de Monkey B adıyla ortaya çıkan virüs, 53 yaşındaki veterinerin BV test sonucunun pozitif çıkmasıyla kendini gösterdi. China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Monkey-B virüsünün belirtileri neler?

Monkey B virüsünün belirtiler bir ay öncesine kadar kendini göstermez. Virüs, mide bulantısı, kusma, ateşlenme, yorgunluk ve kas ağrısı olarak kendini gösterir.