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Spor

Mönchengladbach, Union Berlin karşısında rahat kazandı: 4-1

Bundesliga’da oynanan 29.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:47:39 -
Mönchengladbach, Union Berlin karşısında rahat kazandı: 4-1

Bundesliga’da oynanan 29. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i 4-1’lik skorla devirdi.


Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Mönchengladbach, 17. dakikada Florian Neuhaus ve 41. dakikada Marcus Thuram’ın golleri ile devreyi 2-0 önde kapattı.


İkinci yarıya konuk Union Berlin golle başladı. 50. dakikada Sebastian Andersson, farkı bire indiren golü kaydetti. Bu gole yanıt ise Thuram’dan dakika 59’da geldi. Ev sahibinde Alassane Plea ise 81. dakikada skoru ilan eden golü kaydetti.


Bu skorla Mönchengladbach puanını 56’ya çıkararak 3. sırada kendine yer bulurken, konuk Berlin ise 31 puanla 14. sırada kaldı.

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