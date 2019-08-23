Monaco'dan iki farklı Radamel Falcao açıklaması

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, her fırsatta Galatasaray'a gitmek istediğini yineleyen Radamel Falcao hakkında konuştu.

Monaco'nun Nimes ile oynayacağı maçta Falcao'nun sakatlığı sebebiyle oynayamayacağını açıklayan Jardim, şu sözleri kullandı;

''FALCAO MÜTHİŞ BİR PROFESYONEL''

''Falcao, şu anda oynayacak durumda değil çünkü sakatlığı var. Ayağından ağrısı bulunuyor. Ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynardı, o motivasyonu sağlardı. Çünkü çok iyi bir profesyonel. Motive olmuyor diye oynamayacak bir futbolcu değil. Falcao, bu hafta sakatlığı bulunuyor diye oynamayacak. İki yıldır onunlayım ve her zaman profesyonel bir şekilde davrandı.''

MONACO: ANTRENMANLARA DÖNDÜ

Öte yandan Monaco, internet sitesinden yaptığı açıklamada Kolombiyalı golcünün antrenmanlara başladığını duyurdu. Falcao, sakatlığı nedeniyle Fransa Ligi'nin ilk iki haftasında oynanan Lyon ve Metz maçlarında forma giyememişti. (Sporx)