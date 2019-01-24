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Monaco'dan Henry'e şok! Yetkileri alındı

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Henry'nin yetkileri alındı. Kırmızı-beyazlılarda göreve yardımcı antrenör Franck Passi getirildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:36
Monaco'dan Henry'e şok! Yetkileri alındı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da teknik direktör Thierry Henry'nin yetkilerinin askıya alındığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle Henry'nin takım üzerindeki yetkilerinin askıya alındığı, hakkındaki son kararın daha sonra verileceği ifade edildi.

Passi koltuğa oturdu

Monaco'da teknik direktörlük görevine ise yardımcı antrenörlüğe geçen ay getirilen eski Fransız futbolcu Franck Passi atandı.

Monaco, son lig maçında konuk ettiği Strasbourg'a 5-1 mağlup olurken, Fransa Kupası'nda ise ağırladığı Metz'e 3-1 yenilerek son 32 turunda elenmişti.

Henry yönetiminde son 5 lig maçında sadece 2 puan toplayabilen Monaco, 21. hafta itibarıyla 15 puanla 19. sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:36
  1. Monaco
  2. Thierry Henry

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